НАТО повысит свои военные расходы на $400 млрд к 2024 году

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит свои военные расходы на $400 млрд к 2024 году по сравнению с уровнем 2016 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит 400 млрд долларов. Это беспрецедентный прогресс», — сказал Столтенберг.

С 3 по 4 декабря в Лондоне пройдет саммит НАТО.

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