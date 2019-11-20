ФСБ задержала военнослужащего ЮВО по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности России задержала военнослужащего Южного военного округа по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА «Новости».

Военного задержали в городе Аксай в Ростовской области. Отмечается, что его подозревают в сборе секретных данных по заданию украинской разведки.

Согласно имеющимся данным, военнослужащий собирал сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России по поручению Главного управления разведки Минобороны Украины. Уточняется, что утечка данных могла нанести ущерб обороноспособности России.

Возбуждено уголовное дело дело по статье 275 УК РФ «государственная измена».