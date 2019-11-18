Умер один из создателей противоракетной обороны Валентин Пантелеев

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Валентин Пантелеев Валентин Пантелеев
Валентин Пантелеев
Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца

Скончался один из создателей отечественных систем противоракетной обороны Валентин Пантелеев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Пантелеев скончался на 89-м году жизни в Москве. Причины его смерти устанавливаются.

Он принимал участие в разработках и создании РЛС ЦСО-С в качестве ведущего тематика и заместителя главного конструктора, а также стационарной РЛС «Дон-2Н» в качестве заместителя главного конструктора по аппаратурному комплексу.

Пантелеев был награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями.