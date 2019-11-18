Умер один из создателей противоракетной обороны Валентин Пантелеев

Скончался один из создателей отечественных систем противоракетной обороны Валентин Пантелеев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что Пантелеев скончался на 89-м году жизни в Москве. Причины его смерти устанавливаются.

Он принимал участие в разработках и создании РЛС ЦСО-С в качестве ведущего тематика и заместителя главного конструктора, а также стационарной РЛС «Дон-2Н» в качестве заместителя главного конструктора по аппаратурному комплексу.

Пантелеев был награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями.