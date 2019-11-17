Военные в Крыму отразили учебную атаку диверсантов-водолазов

В Крыму были проведены военные учения по борьбе с диверсантами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

По легенде учения, экипаж противодиверсионного катера при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов. Боевые пловцы спустились под воду с борта катера для поиска условных диверсантов и обследования акватории.

Также сообщается, что в ходе учений было отработано уничтожение диверсантов с использованием подводного стрелкового оружия.

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