Асад уверен, что деятельность России в Сирии сохраняет баланс в мире

Президент Сирии Башар Асад заявил, что присутствие российских военнослужащих на сирийской территории направлено на сохранение баланса в мире. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом он отметил, что у России нет другой альтернативы, кроме как играть роль великого государства.

«Военное присутствие России в Сирии направлено, в первую очередь, на сохранение баланса в мире», — заявил Асад.

По мнению политика, сегодня мир подчиняется принципу силы и не живет в соответствии с правовыми критериями. Именно поэтом, уверен Асад, российское военно влияние необходимо для соблюдения баланса в мире.

Также он добавил, что Москва помогает Дамаску бороться с терроризмом, который, по его словам, поддерживается «известными государствами».

Он отметил, что у терроризма нет границ.

«Вы знаете, что происходило более чем десять лет назад, когда террористы брали в заложники невинных людей в школах и театрах, убивали людей», — резюмировал Асад.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Асад назвал причины отправки российских военнослужащих в Сирию

— Асад обвинил США в разграблении его страны

— Битва за нефть: Асад рассказал о третьей мировой войне