Лукашенко упрекнул Москву в нежелании помочь с поставкой Су-30СМ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика осуществляет функции защиты России на западной границе, упрекнув Москву в нежелании помочь при поставке истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

Белорусский лидер напомнил о недавней закупке Минском российских самолетов Су-30СМ.

«Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?» — заявил Лукашенко.

По словам президента, несмотря на то, что белорусские военнослужащие умеют пользоваться этим оружием не хуже, чем российские, Белоруссия вынуждена платить колоссальные деньги за него.

«Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах», — заявил Лукашенко.

13 ноября в Белоруссию поступили первые два истребителя Су-30СМ по контракту 2017 года. Всего Минск ожидает 12 самолетов.

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