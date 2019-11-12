На вооружение «Русских витязей» поступили новые Су-35С

На вооружение пилотажной группы «Русские витязи» поступили четыре новых истребителя Су-35С. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что истребители прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье.

В ведомстве рассказали, что самолеты были изготовлены на заводе в Комсомольск-на-Амуре. Перед вводом в эксплуатацию летный состав пилотажной группы провел контрольный облет авиационной техники.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что летчики «Русских витязей» прошли переучивание на Су-35С на военной базе по подготовке авиационного персонала в Липецке.

«После поставки новых самолетов Су-35С экипажи «Русских витязей» продолжат эксплуатировать все типы авиационной техники, стоящей на вооружении эскадрильи», — добавили в ведомстве.

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