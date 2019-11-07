Киев обозначил дату отвода сил в районе Петровского в Донбассе

Глава Генштаба ВС УКраины Руслан Хомчак заявил, что Киев готов к отводу войск в районе Петровского в Донбассе и может провести его уже завтра. Об этом сообщает РИА «Новости».

Хомчак подчеркнул, что в этом районе уже семь дней не было выстрелов, также были сделаны все заявления, а в настоящее время проходит верификация.

По его словам, разведение сил должно зеркально пройти в пятницу, 8 ноября, в 13.00 по мск.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Почему в Донбассе нет мира, рассказали в РФ

— В ДНР сообщили о срыве Украиной отвода сил в Петровском

— Киев настаивает на режиме семидневного прекращения огня перед разводом сил в Петровском