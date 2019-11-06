NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

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За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российский наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, следящих за конфликтом.

По данным полевых врачей, бойцы, возможно, применяют такие же боеприпасы, которое использовались и в Донбассе.

Они сообщили о том, что с недавнего времени изменился характер ранений. Врачи находят на телах военных узкие отверстия от пуль, которые убивают сразу, а потом остаются в теле.

Отмечается, что российские наемники помогают лидеру ополчения на востоке Ливии Халифа Хафтара.

Известно, что Хафтар последние пять лет воюет с боевиками из западной части Ливии. Россия же стала участником конфликта при поддержке ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии, а также Франции.