Пентагон: патруль Вооруженных сил США не попал под обстрел в Сирии
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Военные США, которые осуществляли патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под обстрел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального командования американских Вооруженных сил (ВС).
Отмечается, что патрульные не попали под огонь, так как снаряды упали в километре от дороги, по которой они двигались.
При этом патруль стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов.
Также в пресс-службе уточнили, что все военные операции антитеррористической коалиции, которую возглавляет США, сохраняют право на самооборону, чтобы обезопасить войска и обеспечить успех проводимым операциям.
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