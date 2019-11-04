Пентагон: патруль Вооруженных сил США не попал под обстрел в Сирии

Военные США, которые осуществляли патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под обстрел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального командования американских Вооруженных сил (ВС).

Отмечается, что патрульные не попали под огонь, так как снаряды упали в километре от дороги, по которой они двигались.

При этом патруль стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов.

Также в пресс-службе уточнили, что все военные операции антитеррористической коалиции, которую возглавляет США, сохраняют право на самооборону, чтобы обезопасить войска и обеспечить успех проводимым операциям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Американскую колонну обстреляли в Сирии по пути в Ирак