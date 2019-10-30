В США одобрили санкции против Турции из-за «Источника мира» и покупки С-400

Пакет санкций против Турции был одобрен Палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что причиной для появления санкций стала военная операция Турции в Сирии «Источник мира», а также покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Документ обязывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против причастных к военной операции лиц, в частности, главы министерства национальной обороны Хулуси Акара.

Уточняется, что пакет санкций носит название Protect Against Conflict by Turkey Act (Закон о защите от конфликта со стороны Турции — примечание «Газеты.Ru»).

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