Турция вслед за Ираком заявила о причастности к ликвидации лидера ИГ
Минобороны Турции сообщило, что американские военные координировали свои действия с турецкими силами перед своей операцией по устранению лидера ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА «Новости», ссылась на заявление оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что военные США и Турции обменялись информацией.
Как известно, пока сведения о ликвидации Аль-Багдади не были официально подтверждены.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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