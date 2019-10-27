Турция вслед за Ираком заявила о причастности к ликвидации лидера ИГ

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Минобороны Турции сообщило, что американские военные координировали свои действия с турецкими силами перед своей операцией по устранению лидера ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА «Новости», ссылась на заявление оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что военные США и Турции обменялись информацией.

Как известно, пока сведения о ликвидации Аль-Багдади не были официально подтверждены.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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