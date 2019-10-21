Шойгу объявил о новой фазе в отношениях России и Китая

close
Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику
Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику
REUTERS/Petar Kujundzic

Министр обороны России Сергей Шойгу уверен, что в отношениях российской и китайской сторон наступает фаза, которая ознаменует новую эпоху. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, изменения заметны в российско-китайском стратегическом сотрудничестве. Шойгу отметил, что взаимодействия двух стран в военной отрасли вступают в новую эпоху своего развития.

«Важную роль в них играют мероприятия военной направленности», — добавил Шойгу.

Министр напомнил, что Россия и Китай в июле вместе патрулировали Азиатско-Тихоокеанский регион в небе, а год назад китайские военные приезжали в Россию на военные учения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин: Россия и Китай работают в позитив
Путин рассказал о помощи Китаю в обороне
Китай захотел развивать отношения с Россией во всех сферах