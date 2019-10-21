Шойгу объявил о новой фазе в отношениях России и Китая

Министр обороны России Сергей Шойгу уверен, что в отношениях российской и китайской сторон наступает фаза, которая ознаменует новую эпоху. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, изменения заметны в российско-китайском стратегическом сотрудничестве. Шойгу отметил, что взаимодействия двух стран в военной отрасли вступают в новую эпоху своего развития.

«Важную роль в них играют мероприятия военной направленности», — добавил Шойгу.

Министр напомнил, что Россия и Китай в июле вместе патрулировали Азиатско-Тихоокеанский регион в небе, а год назад китайские военные приезжали в Россию на военные учения.

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