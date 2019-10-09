Сирийские курды ответили Турции обстрелом города
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Отряды сирийский курдов ответили Турции, которая начала военные операции в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По имеющимся данные, отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) обстреляли турецкий город Нусайбин на границе с Сирией.
«Несколькими минометными снарядами», — уточняет агентство.
9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии. Ее назвали «Источник мира». Известно, что операция проводится к востоку от реки Евфрат в Сирии.
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