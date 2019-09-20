Трамп заявил о готовности к военным мерам против Ирана

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США «всегда готовы» к военным мерам против Ирана, передает Reuters.

Об этом его спросили журналисты после объявления о новых санкциях.

Ранее Трамп говорил, что американская сторона не будет воевать с Ираном.