Handelsblatt: немецкий дипломат должна предотвратить новую гонку вооружений с Россией

Немецкий дипломат Беттина Каденбах приступает к исполнению своих новых служебных обязанностей в Брюсселе в качестве помощника генсекретаря НАТО. Об этом пишет Das Handelsblatt.

Отмечается, что с момента прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прошел месяц. Одной из центральных задач Каденбах будет определение новой военной политики НАТО. Блок выступает против ядерной гонки вооружений, но, несмотря на это, должен продемонстрировать наличие заслуживающей доверие военной политики. В настоящее время она разрабатывается «за дверями альянса», в будущем это будет происходить под руководством немецкого дипломата.

Согласно материалу, в ведении Каденбах будет важная область – контакты с международными организациями и другими странами. Также 59-летняя женщина будет заниматься отношениями с Россией и темой контроля над вооружениями. Как уточняется, до поступления на дипломатическую службу Каденбах изучала германистику, романистику и политику, а также работала внештатной журналисткой в региональных газетах.