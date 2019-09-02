Глава МИД Турции заявил о готовности Анкары приобрести дополнительные С-400 у России

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Разгрузка российской системы С-400 на турецкой авиабазе под Анкарой, 12 июля 2019 года Разгрузка российской системы С-400 на турецкой авиабазе под Анкарой, 12 июля 2019 года
Разгрузка российской системы С-400 на турецкой авиабазе под Анкарой, 12 июля 2019 года
Turkish Defence Ministry/Reuters

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара готова купить у России дополнительные установки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр заявляет, что такая потребность у Анкары будет до тех пор, пока Турция не сможет производить собственные ЗРС.

При этом Чавушоглу заявляет, что если турецкая сторона не сможет приобрести аналог российских ракетных комплексов у США под названием ЗРК «Пэтриот», то тогда у России будут куплены С-400.