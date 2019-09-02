Глава МИД Турции заявил о готовности Анкары приобрести дополнительные С-400 у России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара готова купить у России дополнительные установки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр заявляет, что такая потребность у Анкары будет до тех пор, пока Турция не сможет производить собственные ЗРС.

При этом Чавушоглу заявляет, что если турецкая сторона не сможет приобрести аналог российских ракетных комплексов у США под названием ЗРК «Пэтриот», то тогда у России будут куплены С-400.