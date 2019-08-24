Минобороны РФ сообщило о пуске баллистических ракет «Булава» и «Синева»

В российском министерстве обороны сообщили, что в стране были произведены пуски ракет морского базирования «Синева» и «Булава». Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что ракеты стартовали утром 24 августа с подводных лодок стратегического назначения «Тула» и »Юрий Долгорукий». Их выпустили в соответствии с планом из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

Как отметили в ведомстве, выпущенные российской стороной ракеты были направлены на учебные цели на полигонах «Чижа (Архангельская области) и «Кура» (Камчатка). Известно, что ракеты успешно поразили цели, выполнив полный цикл программы полета.

Российская Р-30 «Булава-30» является твердотопливной баллистической ракетой комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955, а Р-29РМУ2 «Синева» — трехступенчатая жидкостная с последовательным расположением ступеней баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения.

Ранее сообщалось, что крейсер «Юрий Долгорукий» успешно запустил ракету «Булава».