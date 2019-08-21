Россия и Китай потребовали созыва Совбеза ООН из-за ракетных испытаний США

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И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский проинформировал о том, что Россия и США обратились с запросом о проведении внеочередного заседания Совбеза ООН из-за американских ядерных разработок, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.

Как отмечается, внеочередное заседание должно быть проведено в четверг, 21 августа, в 22.00.

«Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий», — заявил Полянский.

Ранее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти проинформировал о том, что американская сторона занимается созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой, чей радиус действия был запрещен ДРСМД.