Белорусские военные прибыли в Рязань на совместные учения с Россией

В Рязань для участия в международных российско-египетско-белорусских учениях десантных войск «Защитники дружбы — 2019» прибыл эшелон с личным составом и более 50 единицами вооружения и военной техники Сил специальных операций Республики Беларусь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отмечается, совместные учения пройдут с 19 по 29 августа.

Уточняется, что пройдут учения на одном из полигонов в Рязанской области.

Как подчеркивается, белорусских военных встретили рота почетного караула, а также девушки в традиционных костюмах с хлебом и солью.

Ранее сообщалось, что учения флота России растянулись в два раза из-за НАТО и непогоды.