СМИ Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны

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Государственное телевидение Сирии заявило, что противовоздушная оборона Сирии отразила ракетный удар, нанесенной по западной территории страны. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

Как отмечается, речь идет об атаке, совершенной на город Масьяф, который расположен в западной провинции Хама.

«Ракета уничтожена в небе над городом», — подчеркнул телеканал.

Уточняется, что удар был нанесен из воздушного пространства соседнего Ливана.

На настоящий момент об ущербе или пострадавших не сообщается.

Ранее Израиль нанес ракетный удар по Дамаску.