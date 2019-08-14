Эксперт обнаружил ложные сведения в твитте Трампа об американской ракете

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в твиттере, что США якобы обладают ракетой с ядерной силовой установкой, что не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экс-помощника госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Томаса Кантримена.

Накануне, 13 августа, американский президент заявил, что у США есть более совершенная технология, чем российская жидкостная реактивная двигательная установка, которая спровоцировала ЧП в результате испытания в Архангельской области.

Вслед за американскими СМИ он отметил, что мог взорваться SSC-X-9 Skyfall.

Так в НАТО называют крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 «Буревестник».

По словам Кантримена, в США не существует крылатой ракеты с ядерной силовой установкой.

Ранее сообщалось, что Трамп оценил взрыв под Архангельском.