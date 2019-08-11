В Китае отметили новейший российский беспилотник «Охотник»

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Журналист китайской газеты «Хуаньцю шибао» Чжан Цзе оценил новейший российский беспилотник «Охотник». Об этом передает сайт издания.

По его словам, данный стелс-беспилотник создан по схеме «летающее крыло» и имеет большое значение для сферы разработок тяжелых разведывательно-ударных БПЛА в России.

Цзе отмечает, что использование такой технологии позволяет этому летательному аппарату быть высокоэффективным на постоянной дозвуковой скорости, маневренным, менее заметным

Как стало известно, на данный момент проводятся испытания «Охотника» и его улучшения.