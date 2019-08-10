Появились подробности взрыва на военном полигоне под Архангельском

В департаменте коммуникаций Росатома рассказали подробности взрыва ракеты в ходе испытаний на полигоне под Архангельском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ракету испытывали на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты, что привело к ее детонации.

Уточняется, что в результате взрыва несколько рабочих были отброшены в море.

Согласно ведомству, поиски сотрудников не увенчались успехом, после чего было заявлено о гибели пяти рабочих Росатома.

Причем, подчеркнули в Росатоме, погибшие были осведомлены о потенциальной опасности их работы.

«Специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям», — сказал представитель «Ростатома».

Он добавил, что их смерть стала результатом стечения факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий.

В ведомстве также подчеркнули, что оно окажет финансовую помощь семьям погибших.

Ранее источник рассказал подробности о гибели людей на военном полигоне под Архангельском.