В минобороны Южной Кореи назвали скорость запущенных КНДР ракет
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Скорость ракет КНДР достигла 6,9 Маха, сообщили в минобороны Южной Кореи, передает ТАСС.
Отмечается, что оружие было запущено Северной Корей в ночь на 6 августа.
Около земной поверхности 1 Мах приблизительно равен 340 м/с.
Уточняется, что в настоящее время южнокорейские и американские военные выясняют все детали, связанные с запуском ракет.
Согласно имеющейся информации, пуск снарядов был произведен с восточного побережья КНДР.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила два неопознанных снаряда.