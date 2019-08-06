В минобороны Южной Кореи назвали скорость запущенных КНДР ракет

Скорость ракет КНДР достигла 6,9 Маха, сообщили в минобороны Южной Кореи, передает ТАСС.

Отмечается, что оружие было запущено Северной Корей в ночь на 6 августа.

Около земной поверхности 1 Мах приблизительно равен 340 м/с.

Уточняется, что в настоящее время южнокорейские и американские военные выясняют все детали, связанные с запуском ракет.

Согласно имеющейся информации, пуск снарядов был произведен с восточного побережья КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила два неопознанных снаряда.