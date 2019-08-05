Из Москвы в Ачинск направлены самолеты с роботами

Авиация с двумя робототехническими комплексами вылетела в Красноярский край для ликвидации последствий пожара на складе с боеприпасами в Ачинске, сообщает ТАСС.

Уточняется, что для доставки двух робототехнических комплексов в готовность приводится авиация министерства обороны.

По имеющимся данным, техника будет доставлена на место ЧП во вторник, 6 августа, к 6 часам утра.

Ранее сообщалось, что тушение склада под Ачинском будет начато после прекращения взрывов.