Эксперт рассказал, как США могут угрожать России

Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал о том, какие угрожающие уловки могут использовать США против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что западные власти могут перенести часть своих ядерных зарядов в Европе с самолетов на крылатые ракеты наземного базирования.

Евсеев уточнил, что это создаст дополнительные угрозы России.

Эксперт подчеркнул, что на территории Европы находятся около 200 ядерных боезарядов.

Однако отметил, что существует возможность, что Вашингтон не будет развертывать новые заряды.

Ранее сообщалось, что Москва предложила Вашингтону и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД.