На Украине констатировали упадок ВПК

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о состоянии украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом он сказал в интервью телеканалу «24».

Отмечается, что чиновник назвал состояние ВПК страны плохим.

«Из-за того, что в ВПК, оборонке были четко закрепленные частные интересы чиновников, сектор разваливался», — сказал Данилюк.

Он добавил, что в этой сфере не было достаточного уровня конкуренции, а финансирование не приводило к развитию.

Ранее Данилюк заявил, что власти страны намерены провести реформу Службы безопасности страны.