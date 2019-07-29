На Украине констатировали упадок ВПК
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о состоянии украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом он сказал в интервью телеканалу «24».
Отмечается, что чиновник назвал состояние ВПК страны плохим.
«Из-за того, что в ВПК, оборонке были четко закрепленные частные интересы чиновников, сектор разваливался», — сказал Данилюк.
Он добавил, что в этой сфере не было достаточного уровня конкуренции, а финансирование не приводило к развитию.
Ранее Данилюк заявил, что власти страны намерены провести реформу Службы безопасности страны.