На задержанном Ираном британском танкере есть россияне

Представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management заявил, что на борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на настоящий момент количество россиян, находящихся на танкере, неизвестно.

Он отметил, что на борту судна находятся 23 человека, которые являются гражданами Индии, Латвии, Филиппин и России.

«Мы уточняем количество граждан этих стран», — подчеркнул представитель.

Кроме того, как отмечается, Иран задержал не один, а два танкера в проливе. Один из них шел под флагом Либерии.

Ранее сообщалось, что Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе.

Причиной этого стало то, что судно якобы нарушило международные нормы.