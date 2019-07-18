В Пентагоне сообщили подробности об инциденте со сбитым иранским дроном

Пентагон рассказал подробности об инциденте со сбитым иранскм беспилотником в Ормузском проливе. Об этом пишет РИА «Новости».

Как сообщает Министерство обороны США, иранский дрон был сбит американским кораблем в международных водах с целью безопасности судна и экипажа.

Корабль ВМС США совершал плановый переход через Ормузский пролив. Беспилотный летательный аппарат оказался на угрожающем для него расстоянии.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник.