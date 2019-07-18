В НАТО прояснили исключение Турции за российские C-400

Генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг информацию о намерении исключить из альянса Турцию за покупку российских зенитных ракетных систем С-400, передает ТАСС

Он пояснил, что все страны альянса зависят друг от друга.

«Турция - важный член НАТО. Никто из союзников не затрагивал эту тему», — добавил он.