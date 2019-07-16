The National Interest посоветовал НАТО приготовиться к российским С-500

Обозреватель The National Interest Марк Эпископос оценил возможности нового российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.

Согласно имеющейся информации, новые комплексы появятся быстрее, чем предполагалось. Хотя некоторые эксперты полагали, что серийное производство С-500 вряд ли начнется раньше 2027 года, многочисленные заявления чиновников, которые были сделаны в последние несколько недель, говорят об обратном. Заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу позволяют предполагать, что первые комплексы российская армия получит в 2020 году.

Эпископос замечает, что в настоящее время данные об оборудовании комплексов официально не были обнародованы, но в СМИ просочились многочисленные сведения об их характеристиках. В частности радиус действия С-500 составит 600 км, они также смогут одновременно сопровождать до десяти целей, скорость которых составит 6,5 км/ч. Автор материала полагает, что скорейший выпуск ЗРК объясняется графиком экспортных поставок, а также тем, что С-500 предназначены для выполнения нишевой стратегической задачи. Они вряд ли будут выпускаться в массовом порядке, не заменят С-400, а будут применяться вместе с ними.