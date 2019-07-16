Российским военным запретят рассказывать о себе

Министерство обороны России подготовило проект, который будет являться обновлением дисциплинарного устава Вооруженных сил, а также запретит военным рассказывать о себе в Интернете и СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что проект подготовлен согласно указу президента России Владимира Путина.

Уточняется, что военнослужащим запретят распространять информацию о своей принадлежности к Вооруженным силам России.

Кроме того, обновленный проект нанесет запрет на разглашение данных о деятельности органов военного управления, в частности дислокацию себя и своих коллег или передислокации воинских формирований.

Хранить при себе устройства, которые могут дать возможность распространять эту информацию, также не разрешат представителям Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии.