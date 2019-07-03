Десятки человек погибли под Триполи при авиударе

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По центру содержания беженцев в пригороде столицы Ливии был нанесен авиаудар, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в результате авиаудара пострадали примерно 80 человек. Центр содержания беженцев находится в пригороде города. Власти Ливии предоставили фотоматериалы, на которых видно, как раненых госпитализируют после удара.

Ранее власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара.