Десятки человек погибли под Триполи при авиударе
По центру содержания беженцев в пригороде столицы Ливии был нанесен авиаудар, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в результате авиаудара пострадали примерно 80 человек. Центр содержания беженцев находится в пригороде города. Власти Ливии предоставили фотоматериалы, на которых видно, как раненых госпитализируют после удара.
Ранее власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара.