Ортопед объяснил, как выбрать удобную обувь на весну

Для того чтобы выбрать удобную обувь на весенний сезон важно обращать внимание на материалы и толщину подошвы. Об этом «Москве 24» рассказал врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

Специалист напомнил, что весной многие люди начинают чаще гулять, поэтому особенно важно выбирать обувь с подошвой, которая во время ходьбы гасит ударную нагрузку, благодаря чему не навредит позвоночнику и суставам. Следует отдавать предпочтение гибкой амортизирующей подошве. Также важно брать во внимание ее толщине: в норме она должна быть примерно 1,5-2 сантиметра.

Врач также предупредил, что длительное ношение любой обуви с каблуком выше 3 сантиметров может привести к развитию плоскостопия и другим заболеваниям стоп. Кроме того, навредить здоровью может и танкетка, создающая подъем и препятствующая нормальной работе мышц.

По словам ортопеда, теплой весной стоит выбирать тканевую обувь, которая обеспечивает хорошую вентиляцию.

«Обувь важно подбирать по размеру: ногу нигде не должно сдавливать, в том числе и в пальцах, поэтому от моделей с узким носом следует отказаться. В противном случае будет портиться естественная анатомия стопы, к тому же человек начнет быстро уставать при ходьбе и испытывать болезненные ощущения», – подчеркнул он.

Тем, у кого ногти склонны к отекам, рекомендуется покупать новую обувь вечером, чтобы во время примерки определить комфортный для себя размер.

Ранее стилист Лисовец перечислил трендовую верхнюю одежду.