Тренер подрался с родителями юных футболистов и попал на видео

Тренер подрался с родителями футболистов на тренировке в Барнауле

Тренер спортивной школы олимпийского резерва Алексея Смертина подрался с родителями футболистов во время тренировки. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

По словам очевидцев, конфликт начался с нецензурной перепалки. Родители футболистов 2017 года рождения заявили, что инциденту предшествовали разногласия по поводу выбора тренерского состава.

Заявлений в связи с инцидентом в органы внутренних дел не поступало. Сотрудники МВД проводят проверку по результатам публикаций в СМИ.

Школа бывшего капитана сборной России Алексея Смертина была открыта в Барнауле в 2006 году.

Смертин выступал за лондонский «Челси» с 2003 по 2006 год. В это время он дважды уходил в аренду— в английские клубы «Портсмут» и «Чарльтон». За «Челси» он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Также Смертин выступал за московское «Динамо», столичный «Локомотив», французский «Бордо» и английский «Фулхэм». В составе национальной команды России Смертин провел 55 матчей, в которых ему не удалось отметиться забитыми мячами. Смертин также известен по выступлению за московский «Локомотив» в пляжном футболе.

