Зеленский связал санкции против России и конфликт в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против России инструментом по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, санкции против России якобы могут помочь достичь прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.

Он также добавил, что разрешить ситуацию можно только политико-дипломатическим путем.

Зеленский подчеркнул, что антироссийские санкции позволят «обеспечить разведение сил» в Донбассе.

Ранее сообщалось, что на Украине призвали к прямому диалогу Киева с Донбассом.