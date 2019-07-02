Зеленский связал санкции против России и конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против России инструментом по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, санкции против России якобы могут помочь достичь прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.
Он также добавил, что разрешить ситуацию можно только политико-дипломатическим путем.
Зеленский подчеркнул, что антироссийские санкции позволят «обеспечить разведение сил» в Донбассе.
Ранее сообщалось, что на Украине призвали к прямому диалогу Киева с Донбассом.