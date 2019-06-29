Эрдоган рассказал о ходе поставок российских С-400

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 и рассказал о поставках российских С-400, передает РИА «Новости».

По словам лидера, Анкара наблюдает за поставками российских С-400.

«Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что для турецко-российского сотрудничества приоритетное значение имеет совместное производства ракет и передача технологий.

Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Турция не получит истребители F-35, если купит российские зенитные ракетные комплексы C-400.