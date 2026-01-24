Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Названы дата и место прощания с соведущим «Вечернего Урганта»

ТАСС: прощание с ведущим Олейниковым пройдет 28 января на Троекуровском кладбище

Прощание с известным продюсером, режиссером и телеведущим Александром Олейниковым состоится 28 января на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил его сын Максим Олейников.

«В среду, 28 января, мы простимся с отцом в траурном зале Троекуровского кладбища с часу до трех часов дня», — рассказал он.

На этом же кладбище Олейников будет похоронен.

Александр Олейников ушел из жизни в ночь на 24 января, ему было 60 лет. Предварительной причиной смерти называют оторвавшийся тромб.

Олейников пришел на телевидение в 20 лет и связал с этой сферой всю дальнейшую карьеру. Он работал над созданием рейтинговых проектов, а его профессиональные качества высоко ценились не только в России, но и за рубежом — режиссера приглашали к сотрудничеству иностранные компании. Несколько лет он провел за границей, однако затем вернулся на родину.

Осенью 2013 года Олейников вместе с шоуменом Иваном Ургантом вел передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ранее умерла соучредитель телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская.
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+