Названы дата и место прощания с соведущим «Вечернего Урганта»

Прощание с известным продюсером, режиссером и телеведущим Александром Олейниковым состоится 28 января на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил его сын Максим Олейников.

«В среду, 28 января, мы простимся с отцом в траурном зале Троекуровского кладбища с часу до трех часов дня», — рассказал он.

На этом же кладбище Олейников будет похоронен.

Александр Олейников ушел из жизни в ночь на 24 января, ему было 60 лет. Предварительной причиной смерти называют оторвавшийся тромб.

Олейников пришел на телевидение в 20 лет и связал с этой сферой всю дальнейшую карьеру. Он работал над созданием рейтинговых проектов, а его профессиональные качества высоко ценились не только в России, но и за рубежом — режиссера приглашали к сотрудничеству иностранные компании. Несколько лет он провел за границей, однако затем вернулся на родину.

Осенью 2013 года Олейников вместе с шоуменом Иваном Ургантом вел передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ранее умерла соучредитель телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская.