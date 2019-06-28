НАТО рассказало о частоте перехватов российских самолетов
Новый главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что частота перехватов российских самолетов превышает обратные показатели. Об этом сообщает РИА «Новости».
Заявление он сделал в ответ на вопрос о попытке России «протестировать» силы альянса в воздушном пространстве.
Представитель альянса рассказал, что перехваты НАТО российской авиации в три раза превышает перехваты со стороны России.
Уолтерс добавил, что большая часть перехватов происходит в безопасном режиме.
Ранее сообщалось, что НАТО готовит военные меры по ДРСМД.