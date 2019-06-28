НАТО рассказало о частоте перехватов российских самолетов

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Новый главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что частота перехватов российских самолетов превышает обратные показатели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заявление он сделал в ответ на вопрос о попытке России «протестировать» силы альянса в воздушном пространстве.

Представитель альянса рассказал, что перехваты НАТО российской авиации в три раза превышает перехваты со стороны России.

Уолтерс добавил, что большая часть перехватов происходит в безопасном режиме.

Ранее сообщалось, что НАТО готовит военные меры по ДРСМД.