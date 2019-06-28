В сенате США одобрили выделение Украине $300 млн на войну

Сенат одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, в котором предусматривается выделение военной помощи Украине в размере $300 млн. Об этом сообщает «112 Украина».

Стоит отметить, что только $100 млн. будет выделено на летальные виды вооружения.

Также американская сторона поможет Украине с береговой охраной, противокорабельными ракетами и системами, способствующими повышению эффективности управления войсками.

Этот закон вступит в силу после согласования с конгрессом и подписания американским лидером Дональдом Трампом.

До этого подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривал оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн.

Ранее сообщалось, что США выделили Украине еще $250 млн на войну.