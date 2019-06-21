Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Петагон обвинил российскую сторону в попытке «изменить мировой порядок» после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на подполковника из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлу Глисон.

Глисон отметила, что число военнослужащих увеличилось для того, чтобы обеспечить комплексную защиту Ближнего Востока.

«А также предотвращения угроз в воздухе, воде и на земле», — добавила Глисон.

По ее словам, Россия не верит в международную систему безопасности и стремится дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Россия хочет изменить мировой порядок», — подчеркнула Глисон.

Ранее сообщалось, что в России оценили планы по размещению эскадрильи беспилотников США в Польше.