Трамп может «ввязаться» в войну с Ираном, считают в сенате США
Сенатор США Чак Шумер боится, что американский лидер Дональд Трамп может начать воевать с Ираном, передает Reuters.
По словам сенатора, он разговаривал с Трампом и сказал ему, что конфликты могут только обостриться.
Шумер отметил, что американская сторона может стать участником войны.
«Президент, возможно, не намерен вступать в войну сейчас, но мы обеспокоены тем, что он и администрация могут ввязаться в войну», — заключил Шумер.
Ранее Трамп рассказал о возможном ответном ударе США по Ирану.
20 июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике. По их словам, беспилотник США нарушил воздушную границу страны.
В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.