Трамп может «ввязаться» в войну с Ираном, считают в сенате США

Сенатор США Чак Шумер боится, что американский лидер Дональд Трамп может начать воевать с Ираном, передает Reuters.

По словам сенатора, он разговаривал с Трампом и сказал ему, что конфликты могут только обостриться.

Шумер отметил, что американская сторона может стать участником войны.

«Президент, возможно, не намерен вступать в войну сейчас, но мы обеспокоены тем, что он и администрация могут ввязаться в войну», — заключил Шумер.

Ранее Трамп рассказал о возможном ответном ударе США по Ирану.

20 июня иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике. По их словам, беспилотник США нарушил воздушную границу страны.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.