Пьяный поляк проехался на советском танке по городу

Житель Польши в состоянии алкогольного опьянения прокатился по центру города Паенчно на советском танке Т-55. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ночью в местный отдел полиции поступила информация о том, что по центру Лодзинского воеводства ездит танк. После этого патрульные обнаружили боевую машину, а около нее мужчину, которого владелец Т-55 взял в качестве пассажира.

Танк перевозили на специальном прицепе, который неожиданно сломался. Тогда 49-летний владелец боевой машины решил снять его с прицепа и проехаться по городу. Отмечается, что в момент управления Т-55 не имевший страховки и право на управления транспортным средством водитель был пьян.

Владельцу танка может грозить до 8 лет лишения свободы за создание аварийной ситуации на дорогах города, а за управление транспорта в нетрезвом виде – до двух лет тюрьмы.

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