Кучма решил снять блокаду с Донбасса

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Бывший украинский президент Леонид Кучма предложил рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, контактная группа рассмотрит этот вопрос на следующем заседании.

Как отмечается, предложение Кучмы поддержали представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

При этом в ОБСЕ считают, что блокада Донбасса способствовала разрыву отношений между сторонами конфликта.

Ранее сообщалось, что бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.