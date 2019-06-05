Кучма решил снять блокаду с Донбасса
Бывший украинский президент Леонид Кучма предложил рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, контактная группа рассмотрит этот вопрос на следующем заседании.
Как отмечается, предложение Кучмы поддержали представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
При этом в ОБСЕ считают, что блокада Донбасса способствовала разрыву отношений между сторонами конфликта.
Ранее сообщалось, что бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.