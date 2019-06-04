Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США
Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает «широкий спектр угроз» США в космосе. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время ВС России развивают быстрыми темпами свой потенциал в космосе.
Он также добавил, что потенциал США в сфере космоса сокращается.
Реймонд подчеркнул, что РФ располагает третьей по величине орбитальной спутниковой группировкой.
Ранее сообщалось, что Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках.