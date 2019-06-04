Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/12266239/Depositphotos_221575454_l-2015-pic905-895x505-26504.jpg">

Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает «широкий спектр угроз» США в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время ВС России развивают быстрыми темпами свой потенциал в космосе.

Он также добавил, что потенциал США в сфере космоса сокращается.

Реймонд подчеркнул, что РФ располагает третьей по величине орбитальной спутниковой группировкой.

Ранее сообщалось, что Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках.