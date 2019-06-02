Бомбардировщик Ту-22М3М снова сможет заправляться в воздухе

Летчик-испытатель КБ «Туполев» рассказал, что российский бомбардировщик Ту-22М3М снова получил возможность дозаправляться в воздухе, передает телеканал «Звезда».

Систему дозаправки с Ту-22 убрали в 1979 году, когда Москва и Вашингтон подписали договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II). По словам летчика-испытателя, тогда на этом настояла американская сторона.

«Сейчас пришлось это экстренно восстанавливать», — сказал представитель КБ «Туполев».

Он добавил, что после возвращения штанги и трубопроводов для дозаправки самолет сможет находиться в воздухе больше пяти часов, допустив, что продолжительность полета составит и десять часов.

Ранее появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М.