Китай выразил протест США из-за действий в Южно-Китайском море

Китай выразил протест из-за действий США в Южно-Китайском море, передает ТАСС.

Об этом заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы заметили тенденцию расширения участия Соединенных Штатов в региональных делах, о чем в субботу вновь заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан», — сказал он.

По его словам, Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».

Ранее через Тайваньский пролив прошли два корабля военно-морских сил США.