Саудовская коалиция нанесла удары по хуситам

Самолеты коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям хуситов в йеменской столице Сане, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

По имеющимся данным, коалиция в том числе нанесла удары по оружейным складам на авиабазе аль-Дулаими на севере Саны.

Хуситы — военизированная группировка йеменских мятежников из движения «Ансар Алла». Военное противостояние между правительством и повстанцами продолжаются с 2014 года.

Ранее сообщалось, что беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии.