Появилось видео учений Украины в Азовском море

<img src="//img.gazeta.ru/files3/223/12030223/RIAN_5665045.HR-pic905-895x505-68754.jpg">

В Сети появилось видео военных учений ВМС Украины с выполнением стрельб. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на пресс-службу операции объединенных сил.

В учениях приняли участие экипажи малых бронированных катеров «Кременчуг» и «Лубны». Их маневры в море проводились при поддержке береговой авиации, в частности вертолета Ми-14 морской авиационной бригады Украины.

В ходе учений украинские моряки отработали тактическое маневрирование. Помимо этого, военные использовали современные цифровые средства радиоэлектронной борьбы для атаки на морскую цель, а также провели тренировки по противовоздушной обороне и связи.

Ранее сообщалось, что на Украине прошли испытания ракет.