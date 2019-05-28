Появилось видео учений Украины в Азовском море
В Сети появилось видео военных учений ВМС Украины с выполнением стрельб. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на пресс-службу операции объединенных сил.
В учениях приняли участие экипажи малых бронированных катеров «Кременчуг» и «Лубны». Их маневры в море проводились при поддержке береговой авиации, в частности вертолета Ми-14 морской авиационной бригады Украины.
В ходе учений украинские моряки отработали тактическое маневрирование. Помимо этого, военные использовали современные цифровые средства радиоэлектронной борьбы для атаки на морскую цель, а также провели тренировки по противовоздушной обороне и связи.
Ранее сообщалось, что на Украине прошли испытания ракет.